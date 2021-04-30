Жена Чауса попросила Зеленского вмешаться в поиски ее мужа
Жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
Источник: hromadske со ссылкой на Светлану Чаус
Дословно из заявления: "Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ".
Детали: По мнению Светланы Чаус, ее мужа незаконно удерживают спецслужбы. А если президент будет игнорировать ее заявление, то она намерена обращаться в международные инстанции.
По словам жены, "семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым".
В то же время адвокат экс-судьи Александр Вишневый отметил, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Чауса, хотя они обращались с соответствующими заявлениями еще 12 апреля.
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Предыстория:
- 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
- Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.
- МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.
- По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.