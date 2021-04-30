Жена Чауса попросила Зеленского вмешаться в поиски ее мужа

Жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Источник: hromadske со ссылкой на Светлану Чаус

Дословно из заявления: "Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ".

Детали: По мнению Светланы Чаус, ее мужа незаконно удерживают спецслужбы. А если президент будет игнорировать ее заявление, то она намерена обращаться в международные инстанции.

По словам жены, "семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым".

В то же время адвокат экс-судьи Александр Вишневый отметил, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Чауса, хотя они обращались с соответствующими заявлениями еще 12 апреля.

Читайте также: Чаус-провал Украины: почему история с похищением в Молдове не обойдется без Зеленского

Предыстория: