Депутат ОПЗЖ розвісив борди з нацистами і підписом "Дякуємо за перемогу"

Депутат облради від партії кума Путіна Медведчука повісив у Житомирі вітальні білборди з нагоди 9 травня, на яких зображені солдати гітлеровської Німеччини, а під ними напис "Дякуємо за перемогу".

Джерело: "20 хвилин. Житомир"

Деталі: На рекламних щитах поруч з нацистами зображений депутат Житомирської облради від ОПЗЖ Костянтин Черпіцький. Борд – це його вітання ветеранам.

Відомо про мінімум два таких щита по місту.

Пізніше на адресу редакції "20 хвилин" надійшов лист за підписом народного депутата від "Опозиційної платформи – за життя", голови житомирської облорганізації ОПЗЖ Юрія Павленка.

Від імені партії він попросив вибачення в житомирян і засудив ситуацію. Павленко зауважив, що зміст "цього одіозного зображення" не був попередньо узгоджений з керівництвом партії, "цілковито являючись недостойною самодіяльною ініціативою самого К. Черпіцького".

Павленко пообіцяв, що 5 травня відбудуться засідання ради облорганізації ОПЗЖ та засідання її фракції в Житомирській облраді, "де буде дана належна оцінка діям депутата облради К. Черпіцького".