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Депутат ОПЗЖ развесил борды с нацистами и подписью "Спасибо за победу"

Пятница, 30 апреля 2021, 17:57
Депутат ОПЗЖ развесил борды с нацистами и подписью Спасибо за победу
Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий

Депутат облсовета от партии кума Путина Медведчука повесил в Житомире поздравительные билборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними надпись "Спасибо за победу".

Источник: "20 минут. Житомир"

Детали: На рекламных щитах рядом с нацистами изображен депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий и логотип ппартии. Борд - это его поздравление ветеранам.

 

Известно о минимум двух таких щитах по городу.

Позже в редакцию "20 минут" поступило письмо за подписью народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь", председателя житомирской облорганизации ОПЗЖ Юрия Павленко.

От имени партии он попросил прощения у житомирян и осудил ситуацию. Павленко отметил, что содержание "этого одиозного изображения" не было предварительно согласовано с руководством партии, "полностью являясь недостойной самодеятельной инициативоъ самого К. Черпицкого".

Павленко пообещал, что 5 мая состоятся заседания совета облорганизации ОПЗЖ и заседания ее фракции в Житомирском облсовете, "где будет дана надлежащая оценка действиям депутата облсовета К. Черпицкого".

Как сообщает досье Liga.net, отец Константина Черпицкого Олег Черпицкий был нардепом от "Батькивщины", откуда его исключили за сотрудничество с "Партией регионов".

Оригинальное фото нацистов с борда можно найти в онлайн-альбоме Waralbum. Там значится, что источник фото сайт www.nationaalarchief.nl. На фотографии изображены солдаты дивизии СС "Рейх", которые перебегают дорогу на фоне горящей советской деревни.

 

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Темы: ОПЗЖкурьезМедведчук
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