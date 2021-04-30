Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Депутат ОПЗЖ развесил борды с нацистами и подписью "Спасибо за победу"

Пятница, 30 апреля 2021, 17:57

Депутат облсовета от партии кума Путина Медведчука повесил в Житомире поздравительные билборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними надпись "Спасибо за победу".

Источник: "20 минут. Житомир"

Детали: На рекламных щитах рядом с нацистами изображен депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий. Борд - это поздравление ветеранам.

 

Известно о минимум двух таких щитах по городу.

Позже в редакцию "20 минут" поступило письмо за подписью народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь", председателя житомирской облорганизации ОПЗЖ Юрия Павленко.

От имени партии он попросил прощения у житомирян и осудил ситуацию. Павленко отметил, что содержание "этого одиозного изображения" не было предварительно согласовано с руководством партии, "полностью являясь недостойной самодеятельной инициативоъ самого К. Черпицкого".

Павленко пообещал, что 5 мая состоятся заседания совета облорганизации ОПЗЖ и заседания ее фракции в Житомирском облсовете, "где будет дана надлежащая оценка действиям депутата облсовета К. Черпицкого".

Темы: ОПЗЖкурьез


powered by lun.ua
Главное сегодня

В деле Шеремета из-под стражи отпустили Антоненко: прокурор впервые не был против

МИД осуждает марш в честь дивизии СС "Галичина"

Госсекретарь США посетит Киев 5-6 мая, встретится с Зеленским

обновленоПресс-секретарь Зеленского Мендель уходит с должности

ЕС готовит заявление об изменениях в руководстве "Нафтогаза"

Первая европейская страна открыла почетное консульство на Донбассе

Все новости...
ОПЗЖ
Общественный совет просит МОН обратить внимание на нарушения при защите Кивы
Кива говорит, что его научного руководителя уволили после защиты
"Издевательство над образованием": Львовский облсовет обратился к властям из-за диссертации Кивы
Последние новости
18:02
Турция одобрила российский "Спутник V"
17:58
Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС – литовский топ-депутат
17:57
фотоДепутат ОПЗЖ развесил борды с нацистами и подписью "Спасибо за победу"
17:44
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:36
Итальянская полиция задержала наемника, который воевал на Донбассе
17:23
Нацдепозитарий избрал нового главу набсовета
17:17
В Киеве разоблачили схему: фальшивые ПЦР-тесты вносились в приложение "Дій вдома"
17:16
Гарпок выплатил "зеленым" последнюю сумму из кредитных средств Укрэнерго
17:05
Если Украина вступит в НАТО, освобождение Крыма и Донбасса состоится не по "статье 5" – литовский депутат
17:04
В деле Шеремета из-под стражи отпустили Антоненко: прокурор впервые не был против
Все новости...