Бойовики стріляли на Донбасі із забороненої зброї

Від початку доби бойовики тричі порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба ООС

Деталі: Від початку цієї доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення.

Зокрема, неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Поблизу Авдіївки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, в передмісті Пісків - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед захисників ООС немає.