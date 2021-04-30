Бойовики стріляли на Донбасі із забороненої зброї
П'ятниця, 30 квітня 2021, 18:40
Від початку доби бойовики тричі порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Джерело: пресслужба ООС
Деталі: Від початку цієї доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення.
Зокрема, неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Поблизу Авдіївки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, в передмісті Пісків - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед захисників ООС немає.
Українська правда