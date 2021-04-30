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Бойовики стріляли на Донбасі із забороненої зброї

П'ятниця, 30 квітня 2021, 18:40

Від початку доби бойовики тричі порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба ООС

Деталі: Від початку цієї доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення.

Зокрема, неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Поблизу Авдіївки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, в передмісті Пісків - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед захисників ООС немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСбойові дії


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