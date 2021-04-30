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Боевики стреляли на Донбассе из запрещенного оружия

Пятница, 30 апреля 2021, 18:40
Боевики стреляли на Донбассе из запрещенного оружия

С начала суток боевики трижды нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: пресс-служба ООС

Детали: С начала этой эпохи со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения.

В частности, неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Вблизи Авдеевки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, в пригороде Песков - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди защитников ООС нет.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСбоевые действия
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