Боевики стреляли на Донбассе из запрещенного оружия

С начала суток боевики трижды нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: пресс-служба ООС

Детали: С начала этой эпохи со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения.

В частности, неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Вблизи Авдеевки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, в пригороде Песков - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди защитников ООС нет.