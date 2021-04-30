Боевики стреляли на Донбассе из запрещенного оружия
Пятница, 30 апреля 2021, 18:40
С начала суток боевики трижды нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
Источник: пресс-служба ООС
Детали: С начала этой эпохи со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения.
В частности, неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
Вблизи Авдеевки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, в пригороде Песков - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди защитников ООС нет.
Украинская правда