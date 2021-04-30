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У США від коронавірусу повністю вакцинували 100 мільйонів людей

П'ятниця, 30 квітня 2021, 20:39

100 мільйонів дорослих людей у ​​Сполучених Штатах повністю вакциновані від коронавірусу.

Про це заявив у п'ятницю координатор з реагування на пандемію Білого дому Джеффрі Зінтс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Це сто мільйонів американців з відчуттям полегшення і спокою, знаючи, що після довгого і важкого року вони захищені від вірусу", - сказав він журналістам на брифінгу в Білому домі.

Це 38% дорослого населення країни. При цьому 55% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини. В цілому в США було зроблено близько 240 мільйонів щеплень, пише Axios.

Президент США Джо Байден заявив, що до кінця травня вакцин буде достатньо для кожного дорослого американця. Тепер кожен американець старший 16 років має право на вакцинацію проти Covid-19 по всій країні.

Адміністрація Байдена запустила телерекламу, щоб заохочувати вакцинацію і підвищувати довіру суспільства до вакцин в міру все більшого їх поширення.

Вона також оголосила, що майже 10 мільярдів доларів будуть виділені на розширення доступу до вакцин і підвищення довіри до них в сильно постраждалих спільнотах по всій країні.

Теми: вакцинаціяСША


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