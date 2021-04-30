Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В США от коронавируса полностью вакцинировали 100 миллионов людей

Пятница, 30 апреля 2021, 20:39

100 млн взрослых людей в Соединенных Штатах полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом заявил в пятницу координатор с реагирования на пандемию Белого дома Джеффри Зинтс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это сто миллионов американцев с чувством облегчения и покоя, зная, что после долгого и тяжелого года они защищены от вируса", - сказал он журналистам на брифинге в Белом доме.

Это 38% взрослого населения страны. При этом 55% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. В целом в США было сделано около 240 млн прививок, пишет Axios.

Президент США Джо Байден заявил, что до конца мая вакцин будет достаточно для каждого взрослого американца. Теперь каждый американец старший 16 лет имеет право на вакцинацию против Covid-19 по всей стране.

Администрация Байдена запустила телерекламу, чтобы поощрять вакцинацию и повышать доверие общества к вакцинам по мере все большего их распространения.

Она также объявила, что почти 10 млрд долларов будут выделены на расширение доступа к вакцинам и повышение доверия к ним в сильно пострадавших сообществах по всей стране.

Темы: вакцинацияСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

РФ объявила топ-чиновников ЕС персонами нон грата

В деле Шеремета из-под стражи отпустили Антоненко: прокурор впервые не был против

МИД осуждает марш в честь дивизии СС "Галичина"

Госсекретарь США посетит Киев 5-6 мая, встретится с Зеленским

обновленоПресс-секретарь Зеленского Мендель уходит с должности

ЕС готовит заявление об изменениях в руководстве "Нафтогаза"

Все новости...
вакцинация
Макрон пообещал всем взрослым доступ к вакцине с 15 июня
Венгрия после 4 миллионов прививок еще больше ослабляет карантин
Санду обещает прививки от коронавируса всем желающим "в ближайшие месяцы"
Последние новости
20:44
СБУ разоблачила сеть подпольных обменников криптовалют
20:39
В США от коронавируса полностью вакцинировали 100 миллионов людей
20:03
Регулятор уже месяц удерживается от интервенций на межбанке
19:42
Кабмин призвали уволить весь топ-менеджент УЗ и набсовет
19:36
В Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет
19:22
Польша случайно нарушила воздушное пространство Беларуси
19:04
РФ объявила топ-чиновников ЕС персонами нон грата
19:03
Витренко предлагает объединить "Укрнафту" и "Укртатнафту" с контрольным пакетом у государства
18:40
Боевики стреляли на Донбассе из запрещенного оружия
18:21
Международные партнеры Украины обратились к Киеву из-за увольнения руководства "Нафтогаза"
Все новости...