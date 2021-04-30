Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ЄС готові відповісти на нові санкції Росії

П'ятниця, 30 квітня 2021, 23:49

Очільники Євросоюзу заявили про готовність відповісти на нові санкції Росії, якими окремим посадовцям ЄС заборонили в’їзд до РФ.

Джерело: заява глав Єврокомісії, Європейської ради та Європарламенту 

Дослівно: "Ми найрішучішим чином засуджуємо сьогоднішнє рішення влади Росії заборонити восьми громадянам Європейського Союзу в'їзд на територію Росії.

Це рішення є яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб виправляти негативну траєкторію наших двосторонніх відносин.

ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення влади Росії".

Деталі: Заяву підтримали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європарламенту Давид Сассолі. 

Що передувало: Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Передісторія:

Українська правда
Теми: санкціїЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Представники фарми та невідомі: Степанов затвердив наглядову раду для "Медзакупівель" 

Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку

До України прибула ще одна партія вакцини проти COVID

Новини 30 квітня: домашній арешт Антоненка, звільнення Мендель

ОП засудив марш на честь дивізії СС "Галичина": вимагають покарати винних

Тупицькому призупинили виплату зарплати – ЗМІ

Усі новини...
санкції
Литовський депутат: Дії Росії призводять до санкцій, які її знищують
Енергетичне ембарго, відключення від SWIFT: Європарламент пропонує покарання для РФ за нову агресію
Наслідки санкцій РНБО: відсторонили ще 39 митників
Останні новини
00:24
Вище і швидше: безпілотник NASA здійснив 4-й політ на Марсі
23:49
В ЄС готові відповісти на нові санкції Росії
23:17
Представники фарми та невідомі: Степанов затвердив наглядову раду для "Медзакупівель" 
22:30
Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку
22:12
Новини економіки: штраф для енергетиків, "Нафтогаз", "Укрзалізниця"
21:57
Марченко про "Доступну іпотеку 7%": Темп видачі кредитів недостатній
21:53
До України прибула ще одна партія вакцини проти COVID
21:38
Новини 30 квітня: домашній арешт Антоненка, звільнення Мендель
21:20
НБУ встановив курс гривні на перший робочий день травня
20:58
ОП засудив марш на честь дивізії СС "Галичина": вимагають покарати винних
Усі новини...