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В ЄС готові відповісти на нові санкції Росії

П'ятниця, 30 квітня 2021, 23:49
В ЄС готові відповісти на нові санкції Росії

Очільники Євросоюзу заявили про готовність відповісти на нові санкції Росії, якими окремим посадовцям ЄС заборонили в’їзд до РФ.

Джерело: заява глав Єврокомісії, Європейської ради та Європарламенту 

Дослівно: "Ми найрішучішим чином засуджуємо сьогоднішнє рішення влади Росії заборонити восьми громадянам Європейського Союзу в'їзд на територію Росії.

Це рішення є яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб виправляти негативну траєкторію наших двосторонніх відносин.

ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення влади Росії".

Деталі: Заяву підтримали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європарламенту Давид Сассолі. 

Що передувало: Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: санкціїЄС
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