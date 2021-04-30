В ЄС готові відповісти на нові санкції Росії
Очільники Євросоюзу заявили про готовність відповісти на нові санкції Росії, якими окремим посадовцям ЄС заборонили в’їзд до РФ.
Джерело: заява глав Єврокомісії, Європейської ради та Європарламенту
Дослівно: "Ми найрішучішим чином засуджуємо сьогоднішнє рішення влади Росії заборонити восьми громадянам Європейського Союзу в'їзд на територію Росії.
Це рішення є яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб виправляти негативну траєкторію наших двосторонніх відносин.
ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення влади Росії".
Деталі: Заяву підтримали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європарламенту Давид Сассолі.
Що передувало: Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.
Передісторія:
- 2 березня ЄС вирішив запровадити санкції проти чотирьох високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення кремлівського критика Алексєя Навального.
- 22 березня ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за "чистки геїв" у Чечні.