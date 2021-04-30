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В ЕС готовы ответить на новые санкции России

Пятница, 30 апреля 2021, 23:49

Руководители Евросоюза заявили о готовности ответить на новые санкции России, которыми отдельным должностным лицам ЕС запретили въезд в РФ.

Источник: заявление глав Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента

Дословно: "Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение властей России запретить восьми гражданам Европейского Союза въезд на территорию России.

Это решение является яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы исправлять негативную траекторию наших двусторонних отношений.

ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России".

Детали: Заявление поддержали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европарламента Давид Сассоли.

Что предшествовало: Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Предыстория:

  • 2 марта ЕС решил ввести санкции против четырех высокопоставленных российских государственных чиновников из-за заключения кремлевского критика Алексея Навального.
  • 22 марта ЕС ввел санкции против двух граждан России из-за "чисток геев" в Чечне.

Украинская правда
Темы: санкцииЕС


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