В ЕС готовы ответить на новые санкции России
Руководители Евросоюза заявили о готовности ответить на новые санкции России, которыми отдельным должностным лицам ЕС запретили въезд в РФ.
Источник: заявление глав Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента
Дословно: "Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение властей России запретить восьми гражданам Европейского Союза въезд на территорию России.
Это решение является яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы исправлять негативную траекторию наших двусторонних отношений.
ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России".
Детали: Заявление поддержали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европарламента Давид Сассоли.
Что предшествовало: Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.
Предыстория:
- 2 марта ЕС решил ввести санкции против четырех высокопоставленных российских государственных чиновников из-за заключения кремлевского критика Алексея Навального.
- 22 марта ЕС ввел санкции против двух граждан России из-за "чисток геев" в Чечне.