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Загострення на Донбасі: Німеччина і Франція закликали “сторони до стриманості”

Неділя, 4 квітня 2021, 06:30

Німеччина і Франція стурбовані збільшенням порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: спільна заява, оприлюднена на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини

Дослівно: "Ми уважно стежимо за ситуацією, зокрема за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації.

Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Деталі: Повідомляється, що як посередники в "нормандському форматі" Німеччина і Франція хочуть повністю виконати Мінські домовленості і в цьому контексті вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні.

Передісторія:

  • 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
  • За інформацією головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • У Міноборони не виключають спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Українська правда
Теми: НімеччинаФранціявійна


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