Загострення на Донбасі: Німеччина і Франція закликали "сторони до стриманості"

Німеччина і Франція стурбовані збільшенням порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: спільна заява, оприлюднена на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини

Дослівно: "Ми уважно стежимо за ситуацією, зокрема за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації.

Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Деталі: Повідомляється, що як посередники в "нормандському форматі" Німеччина і Франція хочуть повністю виконати Мінські домовленості і в цьому контексті вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні.

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