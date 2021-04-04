Загострення на Донбасі: Німеччина і Франція закликали "сторони до стриманості"
Неділя, 4 квітня 2021, 06:30
Німеччина і Франція стурбовані збільшенням порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Джерело: спільна заява, оприлюднена на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини
Дослівно: "Ми уважно стежимо за ситуацією, зокрема за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації.
Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".
Деталі: Повідомляється, що як посередники в "нормандському форматі" Німеччина і Франція хочуть повністю виконати Мінські домовленості і в цьому контексті вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні.
Передісторія:
- 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
- За інформацією головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- У Міноборони не виключають спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.
Українська правда