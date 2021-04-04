Епідемія у Києві: за добу померли 40 хворих, сотні людей госпіталізовані

У столиці протягом суботи виявили ще 552 людини з Covid, від вірусу померли 40 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: 3 квітня діагноз підтвердився у 552 киян (зокрема, захворіла 21 дитина), за увесь час пандемії Covid-19 у столиці заразилися 167 210 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91).

Враховуючи 40 летальних випадків від вірусу у суботу, хвороба забрала життя 3585 жителів столиці.

Також протягом доби госпіталізація знадобилася 69 особам з діагнозом Covid, та 573 людям – з пневмоніями та підозрою на коронавірус.

68 киян подолали вірус, загалом у Києві одужали вже 107 552 особи.

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