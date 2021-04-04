Епідемія у Києві: за добу померли 40 хворих, сотні людей госпіталізовані
Неділя, 4 квітня 2021, 11:48
У столиці протягом суботи виявили ще 552 людини з Covid, від вірусу померли 40 хворих.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Телеграм
Деталі: 3 квітня діагноз підтвердився у 552 киян (зокрема, захворіла 21 дитина), за увесь час пандемії Covid-19 у столиці заразилися 167 210 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91).
Враховуючи 40 летальних випадків від вірусу у суботу, хвороба забрала життя 3585 жителів столиці.
Також протягом доби госпіталізація знадобилася 69 особам з діагнозом Covid, та 573 людям – з пневмоніями та підозрою на коронавірус.
68 киян подолали вірус, загалом у Києві одужали вже 107 552 особи.
Нагадаємо:
- 2 квітня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні була зареєстрована у місті Київ (2053).
- Чиновники попередили столичних роботодавців про штрафи за порушення карантину в офісах Києва, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.
- Інститути Національної академії медичних наук, попри прохання київської влади про допомогу, не готові приймати хворих на COVID-19.
Українська правда