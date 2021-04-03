Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах

Субота, 3 квітня 2021, 22:57

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.

Джерело: Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24", якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень".

Деталі: Рубан додав, що у більшості офісів -  як державних, так і приватних - порушуються карантинні обмеження.

За його словами, що у разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців.

Нагадаємо:

  • У Києві за добу 2 квітня виявили рекордні 2053 випадки коронавірусу, померло 50 хворих.
  • З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускатимуть тільки за спецперепустками.
  • 19 березня Київ опинився у "червоній" зоні

Теми: карантинКиївлокдаункоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах

Донбас: спостерігачі зафіксували танки, гаубиці та "гради" гібридних військ РФ

відеоРФ стягує до кордону з Україною артилерію – розслідувачі

У Молдові викрали українського суддю Чауcа

Війна на Донбасі: у суботу біля Шумів загинув боєць Збройних сил

фотоАзербайджан знайшов докази обстрілу своєї території російськими ракетами

Усі новини...
карантин
У Сумах заборонили ходити в парки і на спортмайданчики
Президент Німеччини попередив про тижні важких обмежень
В Італії почав діяти суворий великодній локдаун
Останні новини
23:58
відеоНа Благовіщення Україну охопить холодний циклон з мокрим снігом – прогноз
23:34
Вибори на 87 окрузі: в Опорі кажуть про розбіжності у голосах вже на 6 дільницях
22:57
У Києві штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах
22:47
Військовий супутник РФ зійшов з орбіти й згорів – РосЗМІ
22:05
У Туреччині – рекордний рівень заражень коронавірусом з початку пандемії
21:41
Донбас: спостерігачі зафіксували танки, гаубиці та "гради" гібридних військ РФ
20:58
Протести у М'янмі: загинули щонайменше 550 людей, сотні зникли безвісти
20:39
відеоРФ стягує до кордону з Україною артилерію – розслідувачі
19:56
Семенченка перевезли з лікарні в ізолятор СБУ
19:19
У Молдові викрали українського суддю Чауcа
Усі новини...