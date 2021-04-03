У Києві штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.

Джерело: Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24", якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень".

Деталі: Рубан додав, що у більшості офісів - як державних, так і приватних - порушуються карантинні обмеження.

За його словами, що у разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців.

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