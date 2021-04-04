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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти контрабандистів

Неділя, 4 квітня 2021, 17:36
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти контрабандистів
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 2 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Цим рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на три роки до десяти фізичних осіб.

Президент, розповідаючи про рішення РНБО у своєму відеозверненні, зазначав, що вперше в історії України запроваджуються персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, Апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.

Кабінет міністрів разом з СБУ та Національним банком мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності вказаних обмежувальних заходів.

Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Передісторія:

  • 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.
  • В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції.
  • Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийРНБОконтрабандасанкції
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