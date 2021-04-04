"ОПОРА" вимагає розслідувати можливі фальсифікації на 87 окрузі

Громадянська мережа "ОПОРА" вимагає від Нацполіціі розслідувати можливе спотворення результатів голосування в ОВО №87 на виборах народного депутата України.

Джерело: попередня заява "ОПОРИ" щодо підсумків голосування на проміжних виборах до ВР в ОВО №87 на Івано-Франківщині

Дослівно: "Надзвичайний виклик для демократичності та законності виборів в окрузі вимагає від держави та правоохоронних органів невідкладних дій щодо встановлення винних у можливому спотворенні результатів голосування та ймовірних шахрайських дій з виборчою документацією.

У разі відсутності об’єктивних та комплексних розслідувань, результати проміжних виборів народного депутата України матимуть низьку суспільну легітимність. Спостерігачі "ОПОРИ" наполягають на розслідуванні всіх без виключення версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень".

Деталі: В організації наголосили, що процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі.

Остаточні підсумки голосування, встановлені ОВК, базуються на рішеннях комісії про визнання недійсним голосування на 5 виборчих дільницях, а також враховують неспівпадіння між первинними протоколами 6 ДВК і даними повторного підрахунку голосів.

В "ОПОРІ" зазначили, що за результатами повторного підрахунку голосів на 6 з 20 виборчих дільниць кількість голосів виборців на підтримку Олександра Шевченка (партія "За майбутнє") зменшилась. За даними протоколів 6 ДВК, за кандидата разом було віддано 1676 голосів, натомість повторний підрахунок підтвердив наявність лише 1172 бюлетенів на його підтримку. Причому дані протоколів ДВК та повторного підрахунку голосів не співпадають лише у кількості бюлетенів на підтримку Шевченка.

"На момент прийняття ОВК рішень про повторний підрахунок голосів та під час його проведення суб’єктами виборчого процесу не було надано переконливих доказів про порушення з боку членів ДВК, які б свідчили про фальсифікацію ними результатів голосування. Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності пакування виборчої документації з їхніх дільниць, яке могло відбутися вже після передачі бюлетенів до ОВК.

І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, "ОПОРА" вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування", - йдеться в заяві.

В організації вважають, що Нацполіція повинна оперативно зібрати свідчення і документи від членів виборчих комісій, кандидатів, офіційних спостерігачів та інших суб’єктів виборчого процесу, які перебували на ДВК округу і на засіданнях ОВК.

Поліції рекомендується щоденно інформувати ЗМІ та громадськість про попередню інформацію та вжиті заходи щодо розслідування правопорушень на проміжних виборах в окрузі, а також оприлюднити всю наявну інформацію про забезпечення охорони приміщення ОВК із виборчою документацією.

Службі безпеки України організація рекомендує оприлюднити всю наявну інформацію і документальну базу про обставини перебування її підрозділів 1 квітня у будівлі, в якій розміщується приміщення ОВК № 87 та публічно відреагувати на звинувачення з боку окремих суб’єктів виборчого процесу щодо її втручання у процес встановлення підсумків голосування.

Центральній виборчій комісії "ОПОРА" рекомендує скористатися своїми контрольними повноваженнями і забезпечити оперативне реагування на проблеми процесу встановлення підсумків голосування та результатів виборів.

Що передувало: 4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування на 87 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, згідно з якими кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк отримав 31,25%, а його конкурент Олександр Шевченко – 29,69% голосів виборців.

Шевченко заявив, що готує судові позови.

Перед цим на шести виборчих дільницях в окрузі №87 були зафіксовані порушення голосування та розбіжності у даних, а на 5 дільницях голосування визнали недійсним.