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Київ паралізували затори

Понеділок, 5 квітня 2021, 10:03
Фото itc.ua

Вранці 5 квітня столиця зупинилась у багатокілометрових заторах після того, як міська влада дозволила користуватись громадським транспортом лише окремим категоріям громадян і лише за наявності спецперепусток.

Джерело: дані Google Maps

Деталі: Станом на 10:00 у Києві стоять фактично усі мости в напрямку правого берега: Північний, міст Метро, міст Патона, Дарницький міст. 

 
Скриншот з Google Maps

Дещо краща ситуація на Південному мосту, водночас застряг у заторі проспект Бажана від метро "Харківська" до під’їзду до моста. 

На Лівому березі стоять бульвар Перова і вулиця Братиславська в напрямку Броварського проспекту, Броварський проспект, проспект Соборності та Дарницьке шосе в напрямку центру.

На Правому березі великий затор на Набережному шосе в напрямку центру, на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Скляренка, вулиці Кирилівській, вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги, бульварі Шевченка та бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті.

Передісторія: 

  • З 5 квітня у столиці не працюють школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускають тільки за спецперепустками.
  • Київська міська рада оприлюднила порядок отримання спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті. У Київраді звернули увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.
  • За словами мера Віталія Кличка, столична влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень у спеціальному режимі.

Українська правда
Теми: Київдорогитранспорт


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