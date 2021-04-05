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Київ паралізували затори

Понеділок, 5 квітня 2021, 10:03
Київ паралізували затори
Фото itc.ua

Вранці 5 квітня столиця зупинилась у багатокілометрових заторах після того, як міська влада дозволила користуватись громадським транспортом лише окремим категоріям громадян і лише за наявності спецперепусток.

Джерело: дані Google Maps, Громадське 

Деталі: Станом на 10:00 у Києві стоять фактично усі мости в напрямку правого берега: Північний, міст Метро, міст Патона, Дарницький міст. 

 
Скриншот з Google Maps

Дещо краща ситуація на Південному мосту, водночас застряг у заторі проспект Бажана від метро "Харківська" до під’їзду до моста. 

На Лівому березі стоять бульвар Перова і вулиця Братиславська в напрямку Броварського проспекту, Броварський проспект, проспект Соборності та Дарницьке шосе в напрямку центру.

На Правому березі великий затор на Набережному шосе в напрямку центру, на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Скляренка, вулиці Кирилівській, вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги, бульварі Шевченка та бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті.

За даними Громадського, приміські електрички працюють без обмежень, але у Києві пересуватися дуже непросто, оскільки у комунальний громадський транспорт можна зайти лише зі спецперепусткою.

Також повідомляється, що працюють маршрутки, однак вони можуть перевозити  лише половину від загальної кількості місць у транспортному засобі.

Передісторія: 

  • З 5 квітня у столиці не працюють школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускають тільки за спецперепустками.
  • Київська міська рада оприлюднила порядок отримання спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті. У Київраді звернули увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.
  • За словами мера Віталія Кличка, столична влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень у спеціальному режимі.

Українська правда

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Теми: Київдорогитранспорт
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