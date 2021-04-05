Київ паралізували затори

Вранці 5 квітня столиця зупинилась у багатокілометрових заторах після того, як міська влада дозволила користуватись громадським транспортом лише окремим категоріям громадян і лише за наявності спецперепусток.

Джерело: дані Google Maps

Деталі: Станом на 10:00 у Києві стоять фактично усі мости в напрямку правого берега: Північний, міст Метро, міст Патона, Дарницький міст.

Скриншот з Google Maps

Дещо краща ситуація на Південному мосту, водночас застряг у заторі проспект Бажана від метро "Харківська" до під’їзду до моста.

На Лівому березі стоять бульвар Перова і вулиця Братиславська в напрямку Броварського проспекту, Броварський проспект, проспект Соборності та Дарницьке шосе в напрямку центру.

На Правому березі великий затор на Набережному шосе в напрямку центру, на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Скляренка, вулиці Кирилівській, вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги, бульварі Шевченка та бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті.

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