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Зеленський ввів санкції проти Росспівробітництва і низки російських компаній

Понеділок, 5 квітня 2021, 11:24
Зеленський ввів санкції проти Росспівробітництва і низки російських компаній
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає ведення санкцій проти низки російських компаній, серед яких Росспівробітництво.

Джерело: указ №140/2021 від 3 квітня

Дослівно з указу: "Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: 1) фізичних осіб згідно з додатком 1; 2) юридичних осіб згідно з додатком 2".

Деталі: У переліку юридичних осіб, які потрапили під санкції, 79 компаній.

Зокрема, Росспівробітництво, ТОВ "СНАБКОМ", ТОВ "ВОЛГА-ДНЄПР ММ XVI", ТОВ "Завод Спецагрегат", ТОВ "Завод молот-механіка", ТОВ "Сєвмормаш-2М", АТ "Спеціальна виробничо-технічна база ЗВЬОЗДОЧКА".

А також АТ "Центр судноремонту "ДАЛЬЗАВОД"", ТОВ "Севастопольський агрегатний завод", АТ "514 авіаційний ремонтний завод", АТ "322 авіаційний ремонтний завод", ТОВ "Південна тютюнова компанія" та інші.

Також під санкції потрапили швейцарська "Prometey Swiss Sa", польські компанії "Binboro Sp. Z.o.o." та "Oil House Sp. Z.o.o", естонська "Agro White Company OU" та компанія з ОАЕ "Black Sea Commodities Trading Limited".

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з Вадимом Альперіним, Володимиром Дідухом, Олександром Чудаковим, Олександром Кравченком, Віктором Шерманом, Іваном Бокало, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком і Олександром Ерімічуком, проти яких ввели персональні санкції за контрабанду.

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Передісторія:

  • 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.
  • В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції.
  • Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРНБОсанкціїконтрабанда
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