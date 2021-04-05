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США підтримують Україну перед обличчям залякувань Росії – Держдеп

Понеділок, 5 квітня 2021, 22:58
США підтримують Україну перед обличчям залякувань Росії – Держдеп

У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля. 

Джерело: речник Державного Департаменту США Нед Прайс, цитує "Голос Америки

Пряма мова: "Ми занепокоєні нещодавньою ескалацією російської агресії у cхідній Україні, в тому числі достовірною інформацією про рух російських військ на українських кордонах та в окупованому Криму".

Деталі: У Держдепі наголосили, що дестабілізаційні дії Росії підривають прагнення до мирного врегулювання, що було закріплено у Мінських угодах у липні минулого року. Прайс повідомив, що питання порушення режиму припинення вогню та регіональне напруження США обговорюються із союзниками по НАТО. 

Також він підкреслив, що США неодноразово заявляли про підтримку України перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії.

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • У Кремлі заявляють, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не представляє загрозу для них.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляють, що в окупований Крим Росія перекидає 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію, бійці якої відомі як "псковські десантники".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаРосія
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