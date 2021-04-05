Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США підтримують Україну перед обличчям залякувань Росії – Держдеп

Понеділок, 5 квітня 2021, 22:58

У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля. 

Джерело: речник Державного Департаменту США Нед Прайс, цитує "Голос Америки

Пряма мова: "Ми занепокоєні нещодавньою ескалацією російської агресії у cхідній Україні, в тому числі достовірною інформацією про рух російських військ на українських кордонах та в окупованому Криму".

Деталі: У Держдепі наголосили, що дестабілізаційні дії Росії підривають прагнення до мирного врегулювання, що було закріплено у Мінських угодах у липні минулого року. Прайс повідомив, що питання порушення режиму припинення вогню та регіональне напруження США обговорюються із союзниками по НАТО. 

Також він підкреслив, що США неодноразово заявляли про підтримку України перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії.

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • У Кремлі заявляють, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не представляє загрозу для них.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляють, що в окупований Крим Росія перекидає 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію, бійці якої відомі як "псковські десантники".

Теми: СШАУкраїнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти вбили українського військового біля Авдіївки 

США підтримують Україну перед обличчям залякувань Росії – Держдеп

Новини 5 квітня: колапс у столиці через локдаун, вивезення судді Чауса в Україну

Проросійські сили розгорнули кампанію проти українських дипломатів у Латвії – посольство

ВиправленоЦВК не визнає вибори на окрузі Вірастюка дійсними без рішення судів

Маріонетки Кремля запустили черговий фейк про вбивство дитини ЗСУ – Казанський 

Усі новини...
США
Росія стягнула в Арктику безпрецедентну кількість озброєння – CNN
В Іраку біля авіабази з американськими військовими впали дві ракети
Команда Трампа хитрістю знімала з прихильників гроші на виборчу кампанію — NYT
Останні новини
23:53
Через "замінування" ТРЦ Харкова довелось евакуювати 2,5 тисяч осіб
23:26
Російські окупанти вбили українського військового біля Авдіївки 
23:13
Україна шукатиме інше місто замість Мінська для перемовин ТКГ після карантину
22:58
США підтримують Україну перед обличчям залякувань Росії – Держдеп
22:55
Новини економіки: затори в столиці, прогрес у перемовинах з МВФ
22:24
Зеленський закликав Велику Британію посилити присутність в регіоні через РФ
22:10
Аваков погодив майже півмільйона допомоги керівникам Нацполіції – ЗМІ
21:48
Комісія видасть ліцензію на наземне казино у столичному готелі
21:39
Коронавірус: Степанов прогнозує до 25 тисяч хворих на добу
21:12
Новини 5 квітня: колапс у столиці через локдаун, вивезення судді Чауса в Україну
Усі новини...