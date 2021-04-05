До Криму перекидають псковських десантників, які воювали на Донбасі – розслідувачі

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляють, що в окупований Крим Росія перекидає 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію, бійці якої відомі як "псковські десантники".

Джерело: сайт CIT

Деталі: Повідомляється, що в TikTok було опубліковано відео, де видно залізничну платформу з самохідною артилерійською установкою "Нона-С", яка перебуває на озброєнні повітряно-десантних військ. Перевіривши номер платформи за допомогою сервісу gdevagon, журналісти встановили, що вона слідує зі станції Черьоха у Псковській області на станцію "Сімферополь-вантажний".

Вантажовідправником і вантажоодержувачем вказана військова частина 07264 - 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як "псковські десантники".

Дослівно: "104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, що входить до цієї дивізії, дислокується якраз в селищі Черьоха, звідки і відправився потрапив на відео ешелон. З деяких деталей, наприклад, по штабелю круглого лісу біля колій, ми припускаємо, що відео знято саме на станції Черьоха, під час навантаження ешелону.

Крім війни в Чечні, 76-а дивізія відома тим, що зазнала втрат в ході конфлікту на сході України влітку 2014 року. Однак це не дозволяє зробити однозначний висновок, що десантників готують для вторгнення - перекидання однією з найбільш боєздатних російських частин виглядає цілком логічно і в тому випадку, якщо нарощування російського угруповання проводиться для залякування української влади".

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