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Під час Великодніх свят у США стався новий "стрибок" COVID-19 – Reuters

Вівторок, 6 квітня 2021, 01:17

У Сполучених Штатах кількість нових випадків коронавірусу зросла на 5% і склала минулого тижня понад 450 тисяч.

Джерело: Reuters

Деталі: 27 із 50 штатів повідомили про збільшення кількості нових випадків минулого тижня порівняно з попереднім.

Середня кількість госпіталізованих хворих на COVID-19 у лікарнях зросла на 4% і становила понад 37 тисяч за минулий тиждень.

У зв’язку з цим органи охорони здоров’я висловили занепокоєння збільшенням кількості поїздок під час Великодніх свят і шкільних весняних канікул, в той час, коли поширюються нові штами коронавірусу.

Передісторія:

  • У січні вчені медичного центру Університету штату Огайо виявили в США два нові штами коронавірусу.
  • Перший випадок зараження британським" штамом коронавірусу в США підтвердили 29 грудня в штаті Колорадо.
  • Вакцинація проти короравірусу в США розпочалась 14 грудня.
  • За добу 4 квітня в США здійснили 4 мільйони щеплень.

Теми: СШАкоронавірус


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