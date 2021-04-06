Під час Великодніх свят у США стався новий "стрибок" COVID-19 – Reuters

У Сполучених Штатах кількість нових випадків коронавірусу зросла на 5% і склала минулого тижня понад 450 тисяч.

Джерело: Reuters

Деталі: 27 із 50 штатів повідомили про збільшення кількості нових випадків минулого тижня порівняно з попереднім.

Середня кількість госпіталізованих хворих на COVID-19 у лікарнях зросла на 4% і становила понад 37 тисяч за минулий тиждень.

У зв’язку з цим органи охорони здоров’я висловили занепокоєння збільшенням кількості поїздок під час Великодніх свят і шкільних весняних канікул, в той час, коли поширюються нові штами коронавірусу.

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