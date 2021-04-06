Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час Великодніх свят у США стався новий "стрибок" COVID-19 – Reuters

Вівторок, 6 квітня 2021, 01:17
Під час Великодніх свят у США стався новий стрибок COVID-19 – Reuters

У Сполучених Штатах кількість нових випадків коронавірусу зросла на 5% і склала минулого тижня понад 450 тисяч.

Джерело: Reuters

Деталі: 27 із 50 штатів повідомили про збільшення кількості нових випадків минулого тижня порівняно з попереднім.

Середня кількість госпіталізованих хворих на COVID-19 у лікарнях зросла на 4% і становила понад 37 тисяч за минулий тиждень.

У зв’язку з цим органи охорони здоров’я висловили занепокоєння збільшенням кількості поїздок під час Великодніх свят і шкільних весняних канікул, в той час, коли поширюються нові штами коронавірусу.

Передісторія:

  • У січні вчені медичного центру Університету штату Огайо виявили в США два нові штами коронавірусу.
  • Перший випадок зараження британським" штамом коронавірусу в США підтвердили 29 грудня в штаті Колорадо.
  • Вакцинація проти короравірусу в США розпочалась 14 грудня.
  • За добу 4 квітня в США здійснили 4 мільйони щеплень.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
США
США можуть передати Україні касетні снаряди – Білий дім
Білий дім: Гарантії безпеки для України досі не узгоджені
У США наполягають, що Україна повинна виконати реформи для відповідності стандартам НАТО
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: