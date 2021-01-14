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У США виявили нові штами коронавірусу

Четвер, 14 січня 2021, 00:27

Вчені медичного центру Університету штату Огайо, США виявили в країні два нові штами коронавірусу, ймовірно, вони сформувалися на території США. 

Джерело: CNBC

Деталі: У звіті вчених зазначається, що один із них схожий на "британський" коронавірус. 

Дослідники повідомляють, що перший з двох зазначених штамів був виявлений у пацієнта з Огайо, і зараз не можна визначити те, наскільки він поширений.

Другий штам з трьома мутаціями виявили в місті Колумбус. На думку медиків, другий штам більш заразний, ніж раніше відомі види коронавірусу.

Що передувало: Перший випадок зараження британським" штамом коронавірусу в США підтвердили 29 грудня в штаті Колорадо.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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Теми: СШАкоронавірус


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