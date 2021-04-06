У прикордонних районах на півдні України оголосили збори тероборони

У південних прикордонних районах України оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони і оборони визначених об’єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

Джерело: пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook

Дослівно: "З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, виконання завдань тероборони щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з ДРГ у прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори".

Деталі: Зазначається, що мета зборів – наростити спроможності підрозділів тероборони до виконання визначених їм завдань.

А основні цілі зборів – удосконалити рівень умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищити індивідуальні навички військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах.

Зокрема:

з охорони та захисту адмінкордону з Кримом, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;

виконання завдань з контролю населених пунктів;

з охорони органів державної влади;

посилення охорони критичних об’єктів, мостів;

несення служби на блокпостах, контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;

боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Для довідки. Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України, призначений для територіальної оборони.

Сьогодні в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.

За словами комбрига одної з бригад столичної тероборони, їхнє завдання – не загинути в першому бою, а далі ворог буде мати справу з професійними військовими.

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