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У прикордонних районах на півдні України оголосили збори тероборони

Вівторок, 6 квітня 2021, 09:24
У прикордонних районах на півдні України оголосили збори тероборони
Фото СВ ЗСУ з Facebook

У південних прикордонних районах України оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони і оборони визначених об’єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

Джерело: пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook

Дослівно: "З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, виконання завдань тероборони щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з ДРГ у прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори".

Деталі: Зазначається, що мета зборів – наростити спроможності підрозділів тероборони до виконання визначених їм завдань.

А основні цілі зборів – удосконалити рівень умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищити індивідуальні навички військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах.

Зокрема:  

  • з охорони та захисту адмінкордону з Кримом, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
  • виконання завдань з контролю населених пунктів;
  • з охорони органів державної влади;
  • посилення охорони критичних об’єктів, мостів;
  • несення служби на блокпостах, контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
  • боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Для довідки. Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України, призначений для територіальної оборони.  

Сьогодні в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.

За словами комбрига одної з бригад столичної тероборони, їхнє завдання – не загинути в першому бою, а далі ворог буде мати справу з професійними військовими.

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Передісторія:

  • 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • У Кремлі заявили, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не становить загрози для них.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомили, що в окупований Крим Росія перекидає 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію, бійці якої відомі як "псковські десантники".

Українська правда

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Теми: Збройні силивійнакордонРосія
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