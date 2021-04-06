"Дійшли до межі": 67 тисяч ліжок із киснем заповнені на 58%, більше ліжок не буде

Тижнева динаміка епідемії COVID-19 в Україні погіршилася: кількість нових і летальних випадків зростає, заповненість ліжок із киснем складає близько 58%, а більше 67 тисяч таких місць для людей із коронавірусом Україна не може забезпечити.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 6 квітня

Пряма мова: "Статистика за минулий тиждень достатньо сумна. У динаміці, якщо проаналізувати наприклад, кількість смертельних випадків, то за минулий тиждень ця цифра склала 2 455, що на 400 смертельних випадків більше, ніж позаминулого тижня.

Також у нас зросла загальна кількість захворівших за минулий тиждень і склала 103 497 повідомлень щодо захворюваності на COVID-19 за тиждень.

У "червоній зоні" карантинних обмежень перебуває 11 областей.

Загальна заповненість ліжок із киснем складає біля 58% і вона продовжує зростати. Якщо подивитися, де найбільш напружена ситуація, це столиця Київ, це Хмельницька область, це Миколаївська область, це Житомирська область. Це ті регіони, де найбільша кількість заповнених ліжок ік киснем. Усі вони перебувають на червоному рівні епідеміологічної небезпеки, тому що епідситуація на межі критичності".

Деталі: Степанов додав, що загалом у лікарнях перебуває понад 47 тисяч хворих.

"Ми збільшили кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. У нас кількість ліжок із киснем складає близько 67 тисяч. Це вже ми дійшли до певної межі – і збільшувати далі немає куди, бо інші хвороби не робили канікул і їх треба також лікувати", – заявив він.

Нагадаємо: За попередній тиждень, з 22 до 28 березня, було зареєстровано 98 153 випадки захворювання на COVID-19 – і це було на майже 13 тисяч більше, ніж на тижні 15-21 березня. Кількість зайнятих ліжок на початок минулого тижня становила майже 54%

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні