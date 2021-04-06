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Росія почала масштабну перевірку боєготовності своїх військ

Вівторок, 6 квітня 2021, 17:54
Росія почала масштабну перевірку боєготовності своїх військ

Збройні сили Росії почали контрольну перевірку за зимовий період навчання, у квітні планують провести понад 4 тисячі навчань.

Джерело: російський "Интерфакс" з посиланням на Міноборони Росії

Дослівно: "Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. Перевірці піддаються всі види і роди військ Збройних Сил".

Деталі: За даними Міноборони РФ, протягом квітня буде проведено 4 048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • Очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба називає нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.
  • США звернулися до Росії з вимогою пояснити нарощування військової присутності біля кордону з Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяокупація
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