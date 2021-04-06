Суддя Вовк каже, що звик до тиску НАБУ, а його брата використовує "ганебний корупціонер"

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що і він, і ОАСК працюють в штатному режимі, а під час обшуків слідчі вилучили "справу, незакінчену розглядом".

Джерело: повідомлення Вовка у Facebook

Пряма мова Вовка: "У приміщенні суду в кількох кабінетах сьогодні дійсно проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, незакінчену розглядом.

В атмосфері тиску з боку НАБУ, постійних негативних інформаційних кампаній, обшуків та вибіркового розголошення відомостей досудового розслідування ми живемо вже 6 років. Тому давно звикли до провокацій і порушень з їх боку".

Деталі: Вовк додав, що ніякого відношення до обшуків ні він, ні ОАСК не мають.

Також він прокоментував інформацію про затримання свого брата працівниками НАБУ.

Пряма мова: "Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як "видатковий матеріал" для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того.

Як бачимо, і оцінка Офісу Генерального прокурора є стриманою і зваженою.

Переконаний, що, як і у всіх попередніх "гучних" справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи".

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