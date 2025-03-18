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Одіозного голову ОАСК Вовка звільнили

Євген КізіловВівторок, 18 березня 2025, 12:48
Одіозного голову ОАСК Вовка звільнили
фото: slidstvo.info

Вища рада правосуддя звільнила голову ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Джерело: сайт ВРП, громадська організація "Центр протидії корупції" у соцмережах

Деталі: Як повідомляє рада, таким чином Вовка притягли до дисциплінарної відповідальності за "вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді".

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За інформацією ЦПК, Вовк на засідання ВРП "знову не прийшов", але надіслав низку клопотань, серед яких відводи членам ради та відкладення розгляду питання про звільнення.

Доповідач на засіданні член ВРП Оксана Кваша запропонувала звільнити Вовка. Пропозицію підтримали всі 14 членів ради.

ЦПК нагадує, що між публікацією "плівок ОАСК" про корупцію у суді та звільненням Вовка минуло більше 5 років.

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Зараз кримінальна справа щодо Вовка і його спільників слухається у Вищому антикорупційному суді.

Що передувало:

  • В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
  • У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
  • За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" тощо.
  • У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".

Читайте також: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя.

ОАСКПавло Вовк звільнення
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