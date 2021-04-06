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США хочуть розширити вакцинацію від COVID для осіб з 16 років

Вівторок, 6 квітня 2021, 23:59
США хочуть розширити вакцинацію від COVID для осіб з 16 років

У Білому домі заявили, що до середини квітня всі діти із 16 років та старше матимуть право на отримання вакцини від коронавірусу.

Джерело: Reuters 

Деталі: Президент США Джо Байден заявив, що доручить штатам розширити право на вакцину до 19 квітня. Це раніше 1 травня, що планувалось раніше. 

Водночас, жодна з вакцин ще не дозволена дітям, хоча випробування вже тривають. 

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що таким чином американці більше не повинні будуть перевіряти місцеві та державні веб-сайти, щоб дізнатись чи мають вони право на отримання вакцини. 

За час перебування Байдена на посаді вдалось ввести 150 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Раніше він ставив за мету використати 100 мільйонів доз за перші 100 днів його перебування на посаді. З того часу мету збільшили удвічі. 

Нагадаємо:

  • У США, аби охопити вакцинацією місця проживання 90% американського населення, президент Джо Байден дав розпорядження збільшити на десятки тисяч кількість пунктів вакцинації.
  • Раніше Байден заявив, що США матимуть достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця до кінця травня.
  • Ще на початку березня повідомлялось, що кожного дня вакцину від коронавірусу отримують близько 2,16 млн американців.
  • Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня.

Українська правда

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Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
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