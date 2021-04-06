США хочуть розширити вакцинацію від COVID для осіб з 16 років

У Білому домі заявили, що до середини квітня всі діти із 16 років та старше матимуть право на отримання вакцини від коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент США Джо Байден заявив, що доручить штатам розширити право на вакцину до 19 квітня. Це раніше 1 травня, що планувалось раніше.

Водночас, жодна з вакцин ще не дозволена дітям, хоча випробування вже тривають.

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що таким чином американці більше не повинні будуть перевіряти місцеві та державні веб-сайти, щоб дізнатись чи мають вони право на отримання вакцини.

За час перебування Байдена на посаді вдалось ввести 150 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Раніше він ставив за мету використати 100 мільйонів доз за перші 100 днів його перебування на посаді. З того часу мету збільшили удвічі.

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