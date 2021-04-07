Кличко просить уряд і МОЗ надати ліжка для COVID-хворих у відомчих лікарнях

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров’я та керівництво Академії медичних наук України надати доступ до лікування хворих на COVID-19 киян у відомчих лікарнях, що розташовані у столиці.

Джерело: пресслужба Кличка

Пряма мова: "Ми щотижня, де можемо, додаємо в комунальних медзакладах ліжка. Але з такою динамікою розповзання хвороби і кількості госпіталізацій вже дуже скоро нам їх не вистачатиме.

Понад 10 тисяч ліжок є в інших відомчих лікарнях та закладах Академії медичних наук України. В академії нам зараз обіцяють 500 ліжок. Надали поки майже 100. Але ж цього замало! Сьогодні вага кожного ліжка – це людське життя!

Тому я ще раз звертаюся і вимагаю від уряду, від МОЗ та керівництва Національної академії медичних наук: не нехтуйте киянами! Надайте доступ до лікування хворих на коронавірус киян у відомчих закладах, що знаходяться в столиці! Припиніть гратися в політику!".

Деталі: За словами Кличка, у Києві за останні тижні зросла кількість хворих, госпіталізованих пацієнтів і зросла смертність від вірусу. Наразі щодоби помирають 40-50 людей. Також зростає кількість хворих, які перебувають у важкому стані і потребує кисневої підтримки.

Мер наголосив, що наразі заповненість столичних лікарень – 77%, і якщо найближчим часом не вдасться зупинити стрімке розповсюдження хвороби, то медична система столиці не витримає.

За словами Кличка, днями хворих нарешті розпочали приймати три лікарні "Укрзалізниці", але це робиться не в тій кількості, в якій обіцяли.

Мер зазначив, що наразі у Києві є приблизно 6,5 тисячі ліжок для хворих на COVID. З них, за його словами, понад 6200 ліжок місто підготувало самотужки, і ще трохи додалося за рахунок відомчих лікарень.

Що було раніше: 2 квітня перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив, що Інститути Національної академії медичних наук, попри прохання міської влади про допомогу, виявилися неготовими приймати хворих на COVID-19.

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