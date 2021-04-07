Кличко просить уряд і МОЗ надати ліжка для COVID-хворих у відомчих лікарнях
Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров’я та керівництво Академії медичних наук України надати доступ до лікування хворих на COVID-19 киян у відомчих лікарнях, що розташовані у столиці.
Джерело: пресслужба Кличка
Пряма мова: "Ми щотижня, де можемо, додаємо в комунальних медзакладах ліжка. Але з такою динамікою розповзання хвороби і кількості госпіталізацій вже дуже скоро нам їх не вистачатиме.
Понад 10 тисяч ліжок є в інших відомчих лікарнях та закладах Академії медичних наук України. В академії нам зараз обіцяють 500 ліжок. Надали поки майже 100. Але ж цього замало! Сьогодні вага кожного ліжка – це людське життя!
Тому я ще раз звертаюся і вимагаю від уряду, від МОЗ та керівництва Національної академії медичних наук: не нехтуйте киянами! Надайте доступ до лікування хворих на коронавірус киян у відомчих закладах, що знаходяться в столиці! Припиніть гратися в політику!".
Деталі: За словами Кличка, у Києві за останні тижні зросла кількість хворих, госпіталізованих пацієнтів і зросла смертність від вірусу. Наразі щодоби помирають 40-50 людей. Також зростає кількість хворих, які перебувають у важкому стані і потребує кисневої підтримки.
Мер наголосив, що наразі заповненість столичних лікарень – 77%, і якщо найближчим часом не вдасться зупинити стрімке розповсюдження хвороби, то медична система столиці не витримає.
За словами Кличка, днями хворих нарешті розпочали приймати три лікарні "Укрзалізниці", але це робиться не в тій кількості, в якій обіцяли.
Мер зазначив, що наразі у Києві є приблизно 6,5 тисячі ліжок для хворих на COVID. З них, за його словами, понад 6200 ліжок місто підготувало самотужки, і ще трохи додалося за рахунок відомчих лікарень.
Що було раніше: 2 квітня перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив, що Інститути Національної академії медичних наук, попри прохання міської влади про допомогу, виявилися неготовими приймати хворих на COVID-19.
Передісторія:
- Заступник мера Києва Микола Поворозник повідомив, що 24 березня керівники першої та другої "залізничних" лікарень звернулися до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф із проханням не направляти до них хворих на коронавірус.
- Таке прохання, за його словами, пояснили відсутністю засобів індивідуального захисту, медикаментів та кисню для киснезалежних пацієнтів.
- Пізніше очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що "Укрзалізниця" повинна виконати свої зобов'язання перед державою і відкрити прийом заражених коронавірусом. Він додав, що, починаючи з листопада лікарні "Укрзалізниці" отримали фактичних виплат 60 мільйонів гривень.
- Після цього "Укрзалізниця" заявила, що вже забезпечила відомчі лікарні засобами для лікування хворих на COVID-19.