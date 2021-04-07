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Окупанти в Криму хочуть судити Порошенка за "водну блокаду"

Середа, 7 квітня 2021, 18:18

Самопроголошена влада в тимчасово окупованому Росією Криму повідомила, що готує судовий позов через "водну блокаду" півострова проти п’ятого президента України Петра Порошенка. 

Джерело: "Крим.Реалії

Деталі: Про відповідні наміри оголосив Сергій Трофимов, глава так званого "Комітету із законодавства парламенту Криму".

До "суду" також будуть звертатись щодо "участі у блокаді" Андрія Сенченка, Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва, Ленура Іслямова. Окупаційна влада закидає їм вчинення "терористичних актів", "організацію терористичного співтовариства" та участь в ньому, "диверсію" та "екоцид". 

Трофимов каже, що наразі зібрані всі матеріали та завершуються роботи над відповідними заявами. Після чого документи будуть передані у "правоохоронні органи". 

У так званому "парламенті Криму" порахували, що сума збитків через "водну блокаду" становить близько півтора трильйона рублів. 

Через перекриття Північно-Кримського каналу окупанти, які самі порушили міжнародне право, збираються притягнути Україну до міжнародно-правової відповідальності. 

Що передувало: Окупаційна влада Криму оголосила про те, що подасть позов проти трьох громадян України, яких вважає винними у гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.

Глава так званого "парламенту" окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними у водній блокаді півострова, серед них – нинішні нардепи України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.

Нагадаємо:

  • В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
  • До окупації півострова Росією Північно-Кримський канал забезпечував близько 85% потреб Криму в прісній воді.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Теми: КримводаПорошенкоРосіяокупація


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