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В окупованому Криму хочуть "арештовувати все, що буде проходити, пролітати, проїжджати повз"

Середа, 24 березня 2021, 17:51

Робоча група так званої Державної ради окупованого Росією Криму готує позов, який подадуть у кримський "суд", через "водну блокаду".

Джерело: Інтерфакс, який цитує голову так званого парламенту Криму Володимира Константинова, ТАСС, який цитує першого заступника голови так званого парламенту Криму Єфима Фікса

Пряма мова Константинова: "У цьому півріччі (буде поданий позов, – ред.). Сподіваюся, що до кінця другого кварталу ми будемо в "суді".

"Ми будемо арештовувати все, що буде проходити, пролітати, проїжджати повз Крим, повз РФ".

Пряма мова Фікса: "На 1,5 трлн рублів у нас документи є на даний момент. Це прямі збитки. Але сума може збільшитися. Я припускаю, що в сумі може бути до 10 трлн рублів".

Деталі: За словами Константинова, підрахована сума збитку вже перевищила 1 трлн рублів.  Позов буде поданий до кримського "суду", уточнив так званий спікер. Шанси на перемогу він назвав хорошими.

Раніше Константинов доручив порахувати збитки, які нібито завдала Україна півострову перекриттям води з Дніпра по Північно-Кримському каналу.

Ця сума, на його думку, повинна включати вартість будівництва каналу, шкоду сільському господарству, екології та здоров'ю жителів, а також виділені Росією кошти на вирішення проблеми вододефіциту.  Результатом цієї роботи має стати позов до "суду".

Передісторія:

  • Росія окупувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
  • Кремль заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.
  • У травні 2014 року Північно-Кримський канал припинив подачу води до Криму.
  • В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
  • Глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними у водній блокаді півострова, серед них - нинішні нардепи України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.

Теми: Кримводасуд


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