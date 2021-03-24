В окупованому Криму хочуть "арештовувати все, що буде проходити, пролітати, проїжджати повз"

Робоча група так званої Державної ради окупованого Росією Криму готує позов, який подадуть у кримський "суд", через "водну блокаду".

Джерело: Інтерфакс, який цитує голову так званого парламенту Криму Володимира Константинова, ТАСС, який цитує першого заступника голови так званого парламенту Криму Єфима Фікса

Пряма мова Константинова: "У цьому півріччі (буде поданий позов, – ред.). Сподіваюся, що до кінця другого кварталу ми будемо в "суді".

"Ми будемо арештовувати все, що буде проходити, пролітати, проїжджати повз Крим, повз РФ".

Пряма мова Фікса: "На 1,5 трлн рублів у нас документи є на даний момент. Це прямі збитки. Але сума може збільшитися. Я припускаю, що в сумі може бути до 10 трлн рублів".

Деталі: За словами Константинова, підрахована сума збитку вже перевищила 1 трлн рублів. Позов буде поданий до кримського "суду", уточнив так званий спікер. Шанси на перемогу він назвав хорошими.

Раніше Константинов доручив порахувати збитки, які нібито завдала Україна півострову перекриттям води з Дніпра по Північно-Кримському каналу.

Ця сума, на його думку, повинна включати вартість будівництва каналу, шкоду сільському господарству, екології та здоров'ю жителів, а також виділені Росією кошти на вирішення проблеми вододефіциту. Результатом цієї роботи має стати позов до "суду".

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