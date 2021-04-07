У Навального виявили дві грижі, почали німіти руки
Лікарі в Покровській колонії РФ повідомили російському опозиціонеру Олексію Навальному, що на МРТ у нього виявили дві грижі.
Джерело: російський канал "Дождь", який цитує адвоката Навального Ольгу Михайлову
Пряма мова: "Він продовжує відчувати болі в спині, в нозі. Плюс до всього у нього втрачається чутливість, крім ніг, ще й руки тепер задіяні.
Що стосується його стану здоров'я з температурою, позавчора температура була 39, вчора 38, сьогодні десь 37-37,2, але вона коливається.
При цьому він кашляє. Звичайно, виснажений, бо продовжує голодування, п'є тільки воду. При цьому він тримається і намагається якось підбадьорювати нас".
Деталі: За словами адвоката, Навальному фельдшер в колонії наполягає, що Навальний повинен приймати диклофенак і нікотинову кислота, яку не використовують "вже років 30 в медицині". Від цих ліків політик відмовляється.
Михайлова додав, що колонія продовжує наполягає на ефективності лікування диклофенаком.
Передісторія:
- 5 квітня засуджений російський опозиціонер Олексій Навальний, який оголосив голодування, повідомив про сильний кашель,температуру, болі в спині та оніміння ніг.
- 24 березня стало відомо, що Навальний у тюрмі відчуває сильні болі в спині і не може наступити на ногу. Адвокати повідомили, що його стан "вкрай неблагополучний".
- На початку лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.