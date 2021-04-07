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У Навального виявили дві грижі, почали німіти руки

Середа, 7 квітня 2021, 18:40
У Навального виявили дві грижі, почали німіти руки

Лікарі в Покровській колонії РФ повідомили російському опозиціонеру Олексію Навальному, що на МРТ у нього виявили дві грижі.

Джерело: російський канал "Дождь", який цитує адвоката Навального Ольгу Михайлову

Пряма мова: "Він продовжує відчувати болі в спині, в нозі. Плюс до всього у нього втрачається чутливість, крім ніг, ще й руки тепер задіяні.

Що стосується його стану здоров'я з температурою, позавчора температура була 39, вчора 38, сьогодні десь 37-37,2, але вона коливається.

При цьому він кашляє. Звичайно, виснажений, бо продовжує голодування, п'є тільки воду. При цьому він тримається і намагається якось підбадьорювати нас".

Деталі: За словами адвоката, Навальному фельдшер в колонії наполягає, що Навальний повинен приймати диклофенак і нікотинову кислота, яку не використовують "вже років 30 в медицині". Від цих ліків політик відмовляється.

Михайлова додав, що колонія продовжує наполягає на ефективності лікування диклофенаком.

Передісторія:

  • 5 квітня засуджений російський опозиціонер Олексій Навальний, який оголосив голодування, повідомив про сильний кашель,температуру, болі в спині та оніміння ніг.
  • 24 березня стало відомо, що Навальний у тюрмі відчуває сильні болі в спині і не може наступити на ногу. Адвокати повідомили, що його стан "вкрай неблагополучний".
  • На початку лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.

"Українська правда" в Threads

Теми: НавальнийРосія
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