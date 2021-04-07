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ТКГ зібралась на екстрене засідання

Середа, 7 квітня 2021, 15:17

Позачергове екстрене засідання ТКГ пройде о 15.00 7 квітня, його головною темою стане повернення до дотримання режиму припинення вогню і відповідних домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року.

Джерело: спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасом призначено на 15.00. На порядку, в першу чергу, безпека.

Повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом все частіше і частіше, причому грубо порушується, з трагічними наслідками.

Ми повинні повернутися до того стану безпеки, яке було в перші тижні і місяці, після введення 27 липня припинення вогню, коли дійсно була тиша і без загиблих. Тому що тільки за вчора і позавчора кілька загиблих".

Деталі: За його словами, в рамках засідання ТКГ буде також вирішуватися питання про проведення ремонтних робіт по відновленню електроенергії насосної станції першого підйому Південнодонбаського водоводу, який в результаті обстрілів 6 квітня перестав постачати воду в близько 50 населених пунктів по обидві сторони від лінії зіткнення.

Ремонтні роботи там почнуться, коли сторони нададуть гарантії дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ.

Передісторія

  • 6 квітня на Донбасі український військовий загинув під час обстрілу російсько-окупаційних військ, ще один боєць загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої.
  • 5 квітня внаслідок ворожого обстрілу біля Авдіївки загинув український військовослужбовець, біля Золотого-4 отримав смертельне кульове поранення молодший сержант Віктор Гелебрант.
  • 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
  • Через це українська делегація ТКГ зібралася на екстрене засідання, а президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки".
  • Також Зеленський анонсував перемовини з усіма лідерами "нормандської четвірки", серед яких – президент країни-агресора Володимир Путін.

Теми: ТКГДонбас


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