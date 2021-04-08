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ДБР прийшло з обшуками в центральний офіс Укрзалізниці

Четвер, 8 квітня 2021, 16:02

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками в центральний офіс "Укрзалізниці".

Джерело: повідомлення нардепа зі "Слуги народу" Юлії Гришиної, повідомлення "Укрзалізниці", видання Liga.net

Деталі: Гришина очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця".

Вона повідомила, що комісія у четвер заслухати доповідь міністра інфраструктури Владислава Криклія, в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях по боротьбі з COVID-19 і за наслідками аварії 29 березня, коли зійшов з рейок поїзд "Інтерсіті".

Пряма мова Гришиної: "Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук в центральному офісі "Укрзалізниці".

Деталі: В Укрзалізниці повідомили, що "плідно співпрацюють" комісією Ради та усіляко сприяють її роботі.

Як пише видання Liga.net, з посиланням на джерела, обшуки проходили в кабінеті члена наглядової ради Укрзалізниці Адомаса Аудіцкаса через його можливу причетність до незаконного завезення в Україну вагонів з Росії.

Слідчі бюро підозрюють, що вагони були завезені в Україну в режимі імпорту і поставлені на облік за підробленими документами, що суперечить постанові Кабміну від 30.12.2015 року №1147.

Раніше у четвер Нацполіція повідомила про викриття схеми ввезення з Росії на митну територію України у режимі імпорту понад 600 залізничних вагонів.

Передісторія:

  • Очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що "Укрзалізниця" повинна виконати свої зобов'язання перед державою і відкрити прийом заражених коронавірусом. Він додав, що, починаючи з листопада лікарні "Укрзалізниці" отримали фактичних виплат 60 мільйонів гривень.
  • В кінці березня "Укрзалізниця" заявила, що забезпечила відомчі лікарні засобами для лікування хворих на COVID-19.

Теми: Укрзалізницяобшуки


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