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Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум

Четвер, 8 квітня 2021, 17:34

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про всеукраїнський референдум", який у січні ухвалили нардепи. 

Джерело: Офіс президента

Деталі: Закон передбачає, що громадяни зможуть на референдумі вирішувати ряд питань. Зокрема, предметом всеукраїнського референдуму може бути затвердження закону про внесення деяких змін до Конституції. Також на референдум зможуть виноситись питання загальнодержавного значення, зміна території та втрати чинності законів або їх окремих положень 

У президента зазначають, що закон "надасть народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання".

В Офісі нагадують, що предметом референдуму не можуть бути "питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці". 

Також заборонено виносити на волевиявлення питання податків, бюджету, амністії та ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, суду чи прокуратури. 

Важливо, що на всеукраїнський референдум може виноситись одне питання. Також референдум не може співпадати у часі із виборами. 

Окрім того, ухвалене громадянами рішення можна буде змінити не раніше, ніж через три роки після референдуму цим же шляхом. 

Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначатися президентом, Верховною Радою або проголошуватися главою держави за народною ініціативою.

Передісторія: 

  • 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.
  • 9 червня 2020 року Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
  • 18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.
  • Перед голосуванням група нардепів з фракції "Слуга народу" отримала команду не голосувати за закон про референдум, але глава фракції Давид Арахамія пригрозив їм виключенням. Як свідчать дані на сайті парламенту, "за" проголосували майже всі "слуги", присутні на засіданні (не голосували Микола Сольський та Вадим Струневич).

Українська правда
Теми: референдумЗеленськийзаконодавство


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