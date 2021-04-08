Суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн за суд щодо книжки про Стуса
Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" у розмірі близько 140 тисяч гривень.
Джерело: повідомлення адвоката В'ячеслава Якубенка у Facebook
Пряма мова Якубенка: "19 березня апеляційний суд на 99% задовольнив апеляційні скарги мого клієнта Вахтанг Кіпіані та видавництва Vivat, і зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса". Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло.
Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн., витрачених Видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції.
Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу".
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"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних
Передісторія:
- У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
- У видавництві "Vivat" вважають неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагається заборони книги "Справа Василя Стуса".
- 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.
- 19 березня 2021 року Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження накладу книги "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.