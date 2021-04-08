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Суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн за суд щодо книжки про Стуса

Четвер, 8 квітня 2021, 17:52

Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" у розмірі близько 140 тисяч гривень.

Джерело: повідомлення адвоката В'ячеслава Якубенка у Facebook

Пряма мова Якубенка: "19 березня апеляційний суд на 99% задовольнив апеляційні скарги мого клієнта Вахтанг Кіпіані та видавництва Vivat, і зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса". Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло.

Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн., витрачених Видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції.

 

Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу".

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"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних

Передісторія:

  • У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
  • У видавництві "Vivat" вважають неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагається заборони книги "Справа Василя Стуса".
  • 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.  
  • 19 березня 2021 року Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження накладу книги "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.

Теми: Медведчуксуд


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