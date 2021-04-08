Суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн за суд щодо книжки про Стуса

Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" у розмірі близько 140 тисяч гривень.

Джерело: повідомлення адвоката В'ячеслава Якубенка у Facebook

Пряма мова Якубенка: "19 березня апеляційний суд на 99% задовольнив апеляційні скарги мого клієнта Вахтанг Кіпіані та видавництва Vivat, і зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса". Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло.

Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн., витрачених Видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції.

Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу".

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