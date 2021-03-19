Суд скасував заборону книжки про Стуса і дозволив згадувати Медведчука
Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження накладу книги "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.
Джерело: Рішення суду
Деталі: Суд постановив апеляційні скарги Вахьанга Кіпіані і видавництва "Віват" задовольнити частково. Апеляційний суд скасував рішення Дарницького районного суду м. Києва від 19 жовтня в частині задоволення позивних вимог. Це рішення може бути оскаржене у Верховному суді протягом 30 днів.
Один із суддів роз’яснив, що суд залишив до виконання лише одну вимогу Медведука – щодо заборони фрази про надання адвоката (Медведчука) службою держбезпеки Радянського Cоюзу: "... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"
Водночас були скасовані рішення щодо заборони використання імені Медведчука, інших фраз і заборона на розповсюдження тиражу книги.
Представник Медведчука Ігор Кириленко не з’явився до суду, пояснивши, що виконує обов’язки депутат Київради.
Пряма мова судді: "Змінити рішення Дарницького районного суду від 19 жовтня 2020 року в частині розподілу судового збору по справі та стягнути з Медведчука Віктора Володимировича на корист Кіпіані Вахтанга та ТОВ "VIVAT" по 768 грн 40 коп. судового збору".
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"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних
Передісторія:
- У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
- У видавництві "Vivat" вважають неприхованою спробою прямого тиску на свободу словаі друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагається заборони книги "Справа Василя Стуса".
- 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов’язававтора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.