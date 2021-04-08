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Збройні формування РФ у четвер 11 разів відкривали вогонь – ООС

Четвер, 8 квітня 2021, 18:18
Збройні формування РФ у четвер 11 разів відкривали вогонь – ООС

Російсько-окупаційні війська станом на 18:00 8 квітня 11 разів відкривали вогонь, зокрема 2 рази – по об’єктах цивільної інфраструктури. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "З початку цієї доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури".

Деталі: Зокрема, біля Пісків та Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

Також біля Широкиного ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – станкові протитанкові гранатомети. 

Як повідомлялось вранці, внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Окрім позицій ЗСУ, бойовики двічі здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури в районі Водяного.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.  

Українська сторона СЦКК повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

"Так, збройні формування Російської Федерації, за допомогою сучасних засобів РЕБ, уже без приховування продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ, як над тимчасово окупованою територією, так і над територією підконтрольною Урядові України", – йдеться у зведенні.

Також ворожі війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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