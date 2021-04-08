"Ми повинні втрутитися": депутати країн ЄС виступили з заявою через стан Навального

Десятки депутатів Європарламенту та парламентів окремих країн ЄС оприлюднили спільне звернення у зв’язку зі станом ув’язненого російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Текст звернення опублікував у тому числі Андрюс Кубіліус, європарламентар від Литви, пише "Європейська правда".

Загалом під заявою підписалися понад 70 парламентарів з Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Польщі, Угорщини, Румунії, Франції, Іспанії, Німеччини, Данії, Словенії, Словаччини, Болгарії, Австрії та Бельгії.

Парламентарі пишуть, що стурбовані і шоковані останніми новинами про стан Навального, який страждає від сильного болю у спині та частково втратив чутливість ніг.

Вони нагадують, що лише 6 місяців тому він вижив після спроби отруєння нервово-паралітичною речовиною, що має тривалі наслідки для його здоров’я. Депутати зазначають, що у в’язниці йому систематично відмовляють у наданні медичної допомоги і не дають спати, зумисно піднімаючи його щогодини, що прирівнюється до тортур - у зв’язку з чим Навальний оголосив голодування.

"Влада РФ та її спецслужби намагалися вбити Алєксєя Навального минулого серпня. Вони зараз можуть намагатися зробити те саме у повільніший, ще більш цинічний спосіб", - наголошують депутати.

Вони нагадують, що отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною "Новічок", забороненою хімічною зброєю, підтвердили три спеціалізовані лабораторії - у Німеччині, Франції та Швеції, та що після цього низка західних лідерів висловлювали Навальному свою підтримку.

"Ми повинні втрутитися знову. Ми закликаємо Росію негайно дозволити надання Алєксєю Навальному медичної допомоги та звільнити його. Ми закликаємо Раду ЄС та лідерів країн-членів звернутися до влади РФ і вимагати негайного звільнення Навального, з приводу чого є рішення Європейського суду з прав людини від лютого 2021 року. На додачу, ми вимагаємо від Ради ЄС уповноважити посла ЄС у Росії разом з партнерами з Британії, Канади й США відвідати в’язницю та зустрітися з Навальним", - заявляють вони.

Депутати наголошують, що якщо не втрутитися, Навальний може загинути так само, як свого часу Сєргєй Магнітський, на честь якого названий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини.

Нагадаємо, 3 лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.

У березні адвокати заявили про стрімке погіршення його стану здоров’я. За їх словами, Навальний відчуває сильні болі в спині та у правій нозі, яка у нього практично не діє. Його оглядав тюремний невролог, також політику зробили МРТ, проте діагноз і результати обстеження досі невідомі.

31 березня Навальний оголосив голодування, вимагаючи пустити до нього лікаря.