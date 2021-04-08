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Довибори в Раду: суд скасував постанову про недійсні вибори вже на другій ДВК

Четвер, 8 квітня 2021, 23:56
Довибори в Раду: суд скасував постанову про недійсні вибори вже на другій ДВК

Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про скасування постанови ОВК №87 щодо визнанням недійсними виборів на вже другій дільниці в окрузі. 

Джерело: "Опора"

Деталі: Йдеться про ДВК у селі Парище. Це вже другий позов щодо скасування рішення ОВК про визнання виборів недійсними, який задовольнив суд. 

В "Опорі" нагадують, що під час повторного підрахунку голосів на цій дільниці виявилось, що на витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування була відсутня печатка, а сам витяг був підписаний 28 березня замість 27 березня. 

Тоді ОВК визнала голосування на дільниці недійсними, пояснюючи це тим, що 49 осіб, які проголосували за місцем перебування, були включені до списку виборців – безпідставно. 

7 квітня цей же суд за позовом кандидата Олександра Шевченка вперше повністю задовольнив позовні вимоги, скасувавши постанову ОВК №87 про визнання недійсними вибори на одній із дільниць міста Яремче. 

Що передувало: Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та очікує на рішення судів у справах. 

Передісторія:

  • У неділю 4 квітня на окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.
  • Вибори супроводжувалися скандалами. Зокрема, після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
  • У більшості випадків суд відмовляється визнавати протиправним рішення ОВК про перерахунок голосів на окрузі № 87 на Івано-Франківщині.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориІвано-Франківська область
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