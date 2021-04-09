Співучасника брата Вовка теж арештували

Суд відправив адвоката Юрія Донця, якого підозрюють в отриманні $100 тисяч хабаря спільно з братом голови Окружного адмінсуду Юрієм Зонтовим, під арешт з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень застави.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду, що транслювалося в YouTube

Пряма мова судді: "Клопотання детективів НАБУ задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Донця Юрія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 4 червня включно. Визначити підозрюваному Донцю заставу в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 мільйони 951 тисячу гривень".

Деталі: Прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави у 6168 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (понад 11 мільйонів гривень).

Захист просив відпустити Донця під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Що було раніше: 9 квітня суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень.

Передісторія: