Стерненка і Демчука відпустили під домашній арешт. Попереду апеляція на вирок
Одеський Апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Джерело: повідомлення адвоката Стерненка Масі Найєма у Facebook
Пряма мова Найєма: "Перемога. Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Попереду розгляд апеляційної скарги на вирок (16 квітня)".
Деталі: У групі прибічників Стерненка у Facebook вказують, що так само змінили запобіжний захід Руслану Демчуку, що спільно із Стерненком проходить як обвинувачений.
16 квітня повинна відбутися апеляція на вирок Стерненку і Демчуку, згідно з яким обидва отримали більше 7 років колонії.
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Передісторія:
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- Після вироку в Україні відбулися кілька масових акцій на підтримку Стерненка.
- Під час останньої мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та намагалися підпалити будівлю.