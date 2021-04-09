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Стерненка і Демчука відпустили під домашній арешт. Попереду апеляція на вирок

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:49
Стерненка і Демчука відпустили під домашній арешт. Попереду апеляція на вирок

Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Джерело: повідомлення адвоката Стерненка Масі Найєма у Facebook

Пряма мова Найєма: "Перемога. Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Попереду розгляд апеляційної скарги на вирок (16 квітня)".

Деталі: У групі прибічників Стерненка у Facebook вказують, що так само змінили запобіжний захід Руслану Демчуку, що спільно із Стерненком проходить як обвинувачений.

16 квітня повинна відбутися апеляція на вирок Стерненку і Демчуку, згідно з яким обидва отримали більше 7 років колонії.   

Знати більше  Напад на "Родіну". За що Стерненку і його соратнику присудили 7 років тюрми

Передісторія:

  • 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
  • Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
  • Після вироку в Україні відбулися кілька масових акцій на підтримку Стерненка.
  • Під час останньої мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та намагалися підпалити будівлю.

Українська правда

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Теми: СтерненкоОдесасуд
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