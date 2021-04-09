Стерненка і Демчука відпустили під домашній арешт. Попереду апеляція на вирок

Одеський Апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Джерело: повідомлення адвоката Стерненка Масі Найєма у Facebook

Пряма мова Найєма: "Перемога. Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Попереду розгляд апеляційної скарги на вирок (16 квітня)".

Деталі: У групі прибічників Стерненка у Facebook вказують, що так само змінили запобіжний захід Руслану Демчуку, що спільно із Стерненком проходить як обвинувачений.

16 квітня повинна відбутися апеляція на вирок Стерненку і Демчуку, згідно з яким обидва отримали більше 7 років колонії.

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