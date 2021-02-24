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Прокурор наполягає, що Стерненко тиснув на депутата Щербича, щоб той склав мандат

Середа, 24 лютого 2021, 11:12
Прокурор наполягає, що Стерненко тиснув на депутата Щербича, щоб той склав мандат

Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко каже, що головною метою нападу Сергія Стерненка і Руслана Демчука на депутата райради Сергія Щербича був тиск на нього для складення повноважень, що супроводжувався викраденням майна.

Джерело: Костенко на брифінгу 24 лютого

Пряма мова: "Метою викрадення потерпілого Щербича було намагання змусити його припинити громадську діяльність та скласти депутатські повноваження насамперед. А при викраденні людини... Щербича відбулося викрадення майна, яке було при  ньому: це всі гроші, дійсно 300 гривень, сім-карти та дозвіл на зброю вони в нього відібрали.

Кваліфікація щодо майнового злочину, яким є 187 стаття ККУ, передбачає відповідні ознаки, щоб казати що є цей склад злочину, пов'язаний із майновими втратами для потерпілого".

Деталі: На уточнююче запитання Костенко зазначив, що для розбою сума викрадених коштів не має кваліфікуючої ознаки.

Прокурор наголосив, що не вважає, ніби є підстави говорити про різку активізацію в суді цієї справи (слідство йде з 2015 року, а судовий процес із 2016-го –ред.)

За словами Костенка, спочатку досліджувалися письмові докази, потім виникла проблема з явкою потерпілого для допиту в судовому засіданні.

Водночас, мовляв, сам потерпілий Щербич об’явився у жовтні 2020 року та надав покази, що отримував погрози з вимогою змінити позицію в судовій справі, змінив місце проживання, і, відповідно, не отримував повістки в суд. Після цього, за словами Костенка, було встановлено його місце проживання та вручено Щербичу судовий виклик.

На думку прокурора, всі гарантії для сторони захисту в судовому процесі були дотримані. Акції протесту проти обвинувального вироку Стерненку прокурор вважає тиском на суд.

Знати більше: Напад на "Родіну". За що Стерненку і його соратнику присудили 7 років тюрми

Передісторія:

  • 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
  • Ввечері перед Офісом президента у столиці та кількох містах України відбулися акції протесту проти ув'язнення Стерненка.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Стерненкопрокуратура
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