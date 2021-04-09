"Батьківщина" почала організацію референдуму з 5 питань

Партія "Батьківщина" починає організацію проведення референдумів щодо п'яти питань, серед яких продаж землі сільськогосподарського призначення.

Джерело: пресконференція лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко

Пряма мова: "Ми зараз, сьогодні оголошуємо, що ми починаємо організацію проведення референдумів по п’яти питанням. Перше питання, найважливіше, чи погоджується український народ продати сільськогосподарську землю. Це питання нашого існування…

Друге питання, чи погоджуються люди, щоб була продана вся стратегічна власність України, тому що саме такий закон діючий президент прийняв першочергово, як тільки став президентом…

Третє питання, чи підтримує українське суспільство, щоб український газ, який є власністю українського народу, який видобувається державною компанією "Укргазвидобування", щоб він по ціні з 30-відсотковим прибутком постачався українцям для побутових потреб, а також бюджетній сфері. Якраз по ціні видобутку, по собівартості, плюс 30% прибутку. Так як це було 23 роки до 2014 року…

Четверте питання – чи підтримують люди легалізацію грального бізнесу.

П’яте питання, яке ми хочемо поставити. Зараз готується закон про легалізацію достатньо важкого наркотика – марихуани".

Деталі: Тимошенко додала, що організувати референдум по прийнятому закону доволі складно.

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