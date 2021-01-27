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"Батьківщина" ініціює референдуми з п'яти питань – Тимошенко

Середа, 27 січня 2021, 10:35
Батьківщина ініціює референдуми з п'яти питань – Тимошенко

ВО "Батьківщина" має намір ініціювати проведення референдумів з п'яти питань.

Джерело: лідерка політсили Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради 27 січня

Деталі: Тимошенко назвала ухвалений напередодні парламентом закон про референдум "поганим". На її думку, "звичайні люди ніякого референдуму провести не зможуть через бюрократичні процедури". Тому експрем’єрка запевнила, що її політсила "допоможе народу" проявити свою волю.

Пряма мова: "Ми ініціюємо разом із народом проведення референдумів з п'яти питань: український газ і атомну електроенергію з 30% рентабельністю віддати громадянам України; питання землі – "ні" продажу сільськогосподарської землі; продаж стратегічної власності (газогін, залізниця, Укрпошта тощо); про марихуану - ми запитаємо в людей, чи готові вони легалізувати достатньо важкий наркотик; і гральний бізнес".

Нагадаємо: У день виборів 25 жовтня 2020 року команда президента Зеленського проводила опитування під назвою "5 питань від президента": стосовно довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.

В Офісі президента пояснювали, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

Передісторія:

  • 9 червня 2020 року Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
  • 18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала його в першому читанні.
  • 26 січня 2021 року парламент ухвалив документ у другому читанні.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: референдумТимошенко
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