ЦВК призначила проміжні вибори нардепів на Херсонщині та Черкащині

Проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах призначили на 31 жовтня.

Джерело: ЦВК у Facebook

Деталі: 184 округ розташовується у Херсонській області, 197 – у Черкаській.

Раніше мажоритарники з цих округів достроково припинили повноваження. Так, Олександр Скічко від "Слуги народу" очолив Черкаську ОДА, а самовисуванець Ігор Колихаєв – міську раду Херсона.

Виборчий процес на цих округах почнеться за 60 днів до дня виборів, тобто 1 вересня 2021 року. Це означає, що почати агітацію також можна лише з 1 вересня.

Передісторія: