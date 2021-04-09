ЦВК призначила проміжні вибори нардепів на Херсонщині та Черкащині
П'ятниця, 9 квітня 2021, 17:12
Проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах призначили на 31 жовтня.
Джерело: ЦВК у Facebook
Деталі: 184 округ розташовується у Херсонській області, 197 – у Черкаській.
Раніше мажоритарники з цих округів достроково припинили повноваження. Так, Олександр Скічко від "Слуги народу" очолив Черкаську ОДА, а самовисуванець Ігор Колихаєв – міську раду Херсона.
Виборчий процес на цих округах почнеться за 60 днів до дня виборів, тобто 1 вересня 2021 року. Це означає, що почати агітацію також можна лише з 1 вересня.
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.
- Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
- Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.
Українська правда