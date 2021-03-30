Два депутати склали мандат
Вівторок, 30 березня 2021, 18:59
Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.
Джерело: позачергове засідання ВР у вівторок
Деталі: Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.
Українська правда