Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Два депутати склали мандат

Вівторок, 30 березня 2021, 18:59
Олександр Скічко

Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.

Джерело: позачергове засідання ВР у вівторок

Деталі: Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

Українська правда
Теми: Верховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоДискредитували вакцинацію: в Україні виявили фінансовану з РФ мережу ботоферм

Новини 30 березня: призов резервістів, електронні паспорти

За "агента" Шевченка внесли заставу в 5 млн, він готує пресконференцію

"Ощадбанк" програв Росії справу щодо вкраденого росіянами майна у Криму

Два депутати склали мандат

Замовником січневих "тарифних майданів" була РФ – Баканов

Усі новини...
Верховна Рада
Рада призначила вибори мера Харкова на жовтень
Верховна Рада засудила події під Офісом президента
Рада розблокувала велику приватизацію
Останні новини
22:00
Новини економіки: ФОПам знову виплатять по 8 тисяч, ціни на газ більше не будуть 6,99
21:46
фотоДискредитували вакцинацію: в Україні виявили фінансовану з РФ мережу ботоферм
21:22
Новини 30 березня: призов резервістів, електронні паспорти
21:09
PayPal дозволить клієнтам в США розплачуватися криптовалютами
20:56
Білорусь запровадила заходи у відповідь на санкції західних країн
20:40
За "агента" Шевченка внесли заставу в 5 млн, він готує пресконференцію
20:18
Гривня зміцнилася до долара та євро
19:55
"Ощадбанк" програв Росії справу щодо вкраденого росіянами майна у Криму
19:32
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 9 млрд
19:16
Рада призначила вибори мера Харкова на жовтень
Усі новини...