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Два депутати склали мандат

Вівторок, 30 березня 2021, 18:59
Два депутати склали мандат
Олександр Скічко

Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.

Джерело: позачергове засідання ВР у вівторок

Деталі: Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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