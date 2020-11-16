Мером Херсона став нардеп-мажоритарник

На виборах міського голови Херсона у другому турі переміг Ігор Колихаєв від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

Джерело: Укрінформ із посиланням на дані Херсонської ТВК

Деталі: Ігор Колихаєв отримав 63,59% голосів виборців, за нього проголосували 34 125 виборців.

Колихаєв також є народним депутатом-мажоритарником і входить до депутатської групи "Партія "За майбутнє".

За його конкурента – ексмера Херсона Володимира Сальдо від партії "Блок Володимира Сальдо" віддали голоси 18 135 виборців.

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