Мером Херсона став нардеп-мажоритарник
Понеділок, 16 листопада 2020, 16:57
На виборах міського голови Херсона у другому турі переміг Ігор Колихаєв від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".
Джерело: Укрінформ із посиланням на дані Херсонської ТВК
Деталі: Ігор Колихаєв отримав 63,59% голосів виборців, за нього проголосували 34 125 виборців.
Колихаєв також є народним депутатом-мажоритарником і входить до депутатської групи "Партія "За майбутнє".
За його конкурента – ексмера Херсона Володимира Сальдо від партії "Блок Володимира Сальдо" віддали голоси 18 135 виборців.
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Передісторія:
- 15 листопада відбувся другий тур голосуванняна виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
- Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру на виборах мера, згідно з якими переміг висуванець від ВО "Свобода" Михайло Посітко.
- В Українці переміг кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко.