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Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

П'ятниця, 9 квітня 2021, 18:22
Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

Центральна виборча комісія офіційно визнала переможцем на проміжних виборах народного депутата на 50 окрузі одіозного Андрія Аксьонова, який неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах, а навесні 2014 року за його перебування при владі в селищі на Донеччині провели незаконний референдум.

Джерело: ЦВК, "Донбас.Реалії"

Дослівно: "Відповідно до виборчого законодавства на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 50 з поміткою "Уточнений" Комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50. 

За даними протоколу народним депутатом України обрано Андрія Аксьонова. За нього проголосувало 19 949 виборців, що становить понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Відповідний протокол ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени Комісії".

Деталі: Після всіх процедурних питань та подачі Аксьоновим відповідних документів, комісія прийме рішення про реєстрацію його нардепом. 

Водночас, в ЦВК наголосили, що діяли виключно на підставі українського законодавства та Конституції, яке чітко визначає перелік підстав для відмови чи скасування реєстрації. Звинувачення будь-якого кандидати у сепаратизмі чи будь-якому злочині наразі не є такоє підставою. Комісія підкреслила, що для відмови Аксьонову потрібна наявність судового вироку. Раніше ж суди констатували, що таких підстав немає. 

Звернули увагу в ЦВК і на те, що законодавство не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, допоки вона є громадянином України. 

Водночас, "Донбас.Реалії" повідомляє, що Служба безпеки України за 10 днів до виборів на окрузі повідомила ЦВК про російський паспорт Аксьонова. Тоді ж начебто спецслужба попросила комісію вжити відповідних заходів у зв’язку із цією інформацією. 

Журналістам у ЦВК підтвердили отримання листа, проте відповіли, що не мали підстав для реагування. 

У Державній міграційній службі, яка готує подання про втрату громадянства відповіли, що не отримували запитів від СБУ щодо російського громадянства Аксьонова. Там також заявили, що у них немає офіційної інформації про наявність російського паспорта у Аксьонова.

Разом з тим, на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів.

За версією слідства, він, обіймаючи посаду міського голови, не виконував свої обов'язки, але підробляв табелі обліку використання робочого часу і отримував зарплату. Загалом у матеріалах йдеться про виплати в 6833,90 гривень.

Проте, справи щодо сепаратизму або схожих злочинів щодо Аксьонова в судах відсутні.

У 2019 році прокуратура в судах вказувала, що Аксьонов "неодноразово виїжджав до тимчасово окупованої території АР Крим", у нього "наявний паспорт громадянина Російської Федерації та місця проживання на тимчасово окупованій території України – у м. Севастополі".

Передісторія:

  • Про причетність Андрія Аксьонова до організації незаконного референдуму, який посягав на територіальну цілісність України, повідомляли ще у 2015 році, коли Аксьонов надумав балотуватись у мери Добропілля, що на Донеччині. 
  • У квітня 2014 року він намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників України і називав його учасників "говномутами", в той же час у своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний, як голова селища, слідувати бажанням сепаратистів навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.
  • 16 червня 2018 року стало відомо, що міського голову Добропілля Андрія Аксенова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ через візит до окупованого Криму за підробленими документами. 
  • Довибори до ВР відбувалися, оскільки депутат від 50 округу Руслан Требушкін, який у жовтні 2020 року виграв місцеві вибори, склав мандат.
  • Перед виборами на 50 окрузі повідомлялось про роздачу "гречки" від кандидата Аксьонова. 

Українська правда

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Теми: виборисепаратизм
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