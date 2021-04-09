Центральна виборча комісія офіційно визнала переможцем на проміжних виборах народного депутата на 50 окрузі одіозного Андрія Аксьонова, який неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах, а навесні 2014 року був причетний до проведення незаконного референдуму на Донеччині.

Джерело: ЦВК, "Донбас.Реалії"

Дослівно: "Відповідно до виборчого законодавства на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 50 з поміткою "Уточнений" Комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50.

За даними протоколу народним депутатом України обрано Андрія Аксьонова. За нього проголосувало 19 949 виборців, що становить понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Відповідний протокол ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени Комісії".

Деталі: Після всіх процедурних питань та подачі Аксьоновим відповідних документів, комісія прийме рішення про реєстрацію його нардепом.

Водночас, в ЦВК наголосили, що діяли виключно на підставі українського законодавства та Конституції, яке чітко визначає перелік підстав для відмови чи скасування реєстрації. Звинувачення будь-якого кандидати у сепаратизмі чи будь-якому злочині наразі не є такоє підставою. Комісія підкреслила, що для відмови Аксьонову потрібна наявність судового вироку. Раніше ж суди констатували, що таких підстав немає.

Звернули увагу в ЦВК і на те, що законодавство не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, допоки вона є громадянином України.

Водночас, "Донбас.Реалії" повідомляє, що Служба безпеки України за 10 днів до виборів на окрузі повідомила ЦВК про російський паспорт Аксьонова. Тоді ж начебто спецслужба попросила комісію вжити відповідних заходів у зв’язку із цією інформацією.

Журналістам у ЦВК підтвердили отримання листа, проте відповіли, що не мали підстав для реагування.

У Державній міграційній службі, яка готує подання про втрату громадянства відповіли, що не отримували запитів від СБУ щодо російського громадянства Аксьонова. Там також заявили, що у них немає офіційної інформації про наявність російського паспорта у Аксьонова.

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