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Декілька росіян померли після вакцинації "Спутником V" – ЗМІ

П'ятниця, 9 квітня 2021, 18:25
Декілька росіян померли після вакцинації Спутником V – ЗМІ

У Росії померли чотири людини після щеплення "Спутником V", ще шестеро мали серйозні побічні ефекти.

Джерело: EUobserver з посиланням на внутрішні документи Росспоживнагляду

Деталі: В Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА), яке вивчає російську вакцину для її можливої ​​реєстрації в ЄС, повідомили виданню, що такі ж документи (Росспоживнагляду - ред.) вони бачили й отримали від російського анонімного джерела, а не по звичайних каналах спілкування між регулятором і російськими колегами. У відомстві наголосили, що "серйозно ставляться до усієї отриманої інформації" про російську вакцину.

Згідно з документами, троє з чотирьох померлих - жінки у віці 51, 69 і 74 років. У документах наголошується, що смерті були викликані проблемами з серцем, легенями й рівнем цукру в крові. Принаймні в одному випадку як діагноз вказане поствакцинальне ускладнення. Ще одна людина у звіті не ідентифікована.

Видання також пише про шість випадків серйозних послаблень: ускладнене дихання, судоми, набряки, м'язова слабкість, високий кров'яний тиск, головні болі, запаморочення і лихоманку.

Читайте також: "Спутник" по-італійськи: як російську вакцину готують до виробництва у ЄС

Українська правда

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Теми: РосіяСпутник Vвакцинація
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