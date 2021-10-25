Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росіяни замість "Спутника" масово обирають підроблений ковід-сертифікат

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:55
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сертифікати про вакцинацію 80% людей, які важко перехворіли на коронавірус і заявили, що зробили щеплення "Спутником V", були підробленими.

Джерело: РБК із посиланням на Олександра Гінцбурга, директора Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалії, де розробили "Спутник"

Пряма мова: "Якщо вакциновані нібито "Спутником V" важко хворіють, як показують дані, це люди, які, на жаль, скористалися тими сертифікатами, які вони купили, підробленими сертифікатами. Серед них 80% ті, які купили".

Деталі: Гінцбург дав дивне пояснення: мовляв люди, які купують підроблені сертифікати, чомусь думають, що вони дійсно щеплені, а тому послаблюють карантинні обмеження, і це збільшує ризик захворювання.

Теми: Спутник VРосіявакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна залишається 2-гою в Європі за добовою смертністю від Covid

Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція

Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

Усі новини...
Спутник V
Словаччина припинила використання російської вакцини "Спутник V"
В ОРДЛО привезли чергову партію російської вакцини від COVID
Аргентина не отримала від Росії мільйони доз обіцяного "Спутника V"
Останні новини
07:23
Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники
06:53
На Закарпатті поліція відкрила кримінальну справу через вагітність 11-річної дівчинки
06:28
Україна залишається 2-гою в Європі за добовою смертністю від Covid
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 455 порушень "тиші" за добу
04:47
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію Штатів – ЗМІ
03:48
МЗС Франції звинуватило родину Лукашенка в організованій торгівлі людьми
02:52
Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ
01:59
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція
01:34
На Одещині лікарні забезпечені киснем – МОЗ
00:38
фотоОкупанти обстріляли населені пункти на Луганщині
Усі новини...