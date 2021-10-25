Росіяни замість "Спутника" масово обирають підроблений ковід-сертифікат

Сертифікати про вакцинацію 80% людей, які важко перехворіли на коронавірус і заявили, що зробили щеплення "Спутником V", були підробленими.

Джерело: РБК із посиланням на Олександра Гінцбурга, директора Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалії, де розробили "Спутник"

Пряма мова: "Якщо вакциновані нібито "Спутником V" важко хворіють, як показують дані, це люди, які, на жаль, скористалися тими сертифікатами, які вони купили, підробленими сертифікатами. Серед них 80% ті, які купили".

Деталі: Гінцбург дав дивне пояснення: мовляв люди, які купують підроблені сертифікати, чомусь думають, що вони дійсно щеплені, а тому послаблюють карантинні обмеження, і це збільшує ризик захворювання.