В ОРДЛО привезли чергову партію російської вакцини від COVID

На окуповані території Донецької та Луганської областей доставили партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник Лайт".

Джерело: "Новости Донбасса", росЗМІ "Риа Новости"

Деталі: Так, до непідконтрольної українському уряду території Донецької області Росія привезла 86 тисяч доз вакцини. Скільки доз привезли до терористичного угруповання "ЛНР" невідомо. Проте там повідомили, що вже завершено розвантаження партії.

У так званому "МОЗ ДНР" кажуть, що вакцину поділять між медичними закладами, де організували 51 пункт вакцинації.

Довідково: "Спутник Лайт" – це різновид російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Головна відмінність полягає в тому, що різновид "Лайт" вводиться однією дозою, а не двома.

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