В ОРДЛО привезли чергову партію російської вакцини від COVID
Четвер, 29 липня 2021, 01:41
На окуповані території Донецької та Луганської областей доставили партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник Лайт".
Джерело: "Новости Донбасса", росЗМІ "Риа Новости"
Деталі: Так, до непідконтрольної українському уряду території Донецької області Росія привезла 86 тисяч доз вакцини. Скільки доз привезли до терористичного угруповання "ЛНР" невідомо. Проте там повідомили, що вже завершено розвантаження партії.
У так званому "МОЗ ДНР" кажуть, що вакцину поділять між медичними закладами, де організували 51 пункт вакцинації.
Довідково: "Спутник Лайт" – це різновид російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Головна відмінність полягає в тому, що різновид "Лайт" вводиться однією дозою, а не двома.
Передісторія:
- У січні окупаційна влада ОРДО заявила про отримання першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
- Громадян України з території ОРДЛО будуть пропускати для вакцинації від COVID-19 на підконтрольну територію без самоізоляції.